



Председатель Гистадрута отрицает обвинения: "Я руководствуюсь благом страны"

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид сослался на публикации последних дней, согласно которым утверждалось, что общенациональная забастовка в экономике была спланирована и согласована с канцелярией премьер-министра Биньямина Нетаниягу, и назвал их "ложными".



Бар-Давид добавил, что действовал "исключительно в интересах страны".



"Решение, которое я принял, объявить забастовку, является одним из самых трудных, которые я когда-либо принимал, хотя бы из-за признания масштабов ответственности, которая ляжет на мои плечи", - заявил Бар-Давид.