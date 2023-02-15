



Предложение об отмене "Закона о размежевании" прошло предварительное чтение

Вечером, 15 февраля, на пленуме Кнессета в предварительном чтении прошел законопроект об отмене Закона о размежевании.



Соответствующее предложение поддержали 62 депутата, против выступили 36 законодателя.



"Пока мы заняты важными делами, на наших глазах происходит еще более важный процесс. Палестинцы при поощрении и поддержке ЕС, буквально вгрызаются в Зону С", - сказал председатель комиссии по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейн.



По его словам, если палестинцам удастся заселить эту зону, "изменить этот факт будет очень сложно".



"Нам нужно развернуть строительство и обеспечить инфраструктурой жителей, которые своими телами и домами определяют границы Государства Израиль", - добавил он.



"Религиозный сионизм" приветствовал принятие в предварительном чтении законопроекта. Согласно заявлению, спустя "18 лет исправляется несправедливость".

