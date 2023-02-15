



"Закон об отмене размежевания исправляет 18 лет несправедливости"

"Религиозный сионизм" приветствовал принятие в предварительном чтении законопроекта об отмене части Закона о размежевании 2005 года.



Соответствующее заявление было сделано вечером, 15 февраля.



"Сегодня мы исправляем эту несправедливость. Мы продолжаем выполнять наши предвыборные обещания", - сказано в заявлении.



Уточняется, что по прошествии 18 лет устраняется "огромный вред, который был нанесен поселенцам и государству Израиль". "Религиозный сионизм" обещает легализовать форпост Хомеш и заселить северную часть Самарии.



