



Правозащитники осуждают Иран за "средневековую" публичную казнь

В четверг иранские власти публично казнили мужчину перед большой толпой, заявила правозащитная группа, осуждая "средневековую" практику, поскольку Исламская Республика продолжает увеличивать число повешенных.



Мужчина, осужденный за тяжкое преступление "коррупция на земле", был казнен в городе Мараге в северной провинции Восточного Азербайджана, сообщила базирующаяся в Норвегии организация по правам человека Ирана (IHR).



"Международное сообщество не может одобрить такие средневековые практики", — сказал директор IHR Махмуд Амири-Могхаддам, добавив, что казнь показывает "истинное лицо правительства, которое пытается продлить свою жизнь с помощью жестокости, унижения и запугивания общества".



На изображениях, размещенных на иранских новостных сайтах, видно, что сотни людей собрались, чтобы посмотреть на казнь, держась на расстоянии за лентой безопасности.



Мужчину с завязанными глазами показали рядом с двумя его палачами в балаклавах. На другом изображении он стоял на стуле перед казнью с петлей на шее, а затем висел в воздухе на веревке, прикрепленной к крану после смерти. Сам момент смерти показан не был.



Осужденный, впервые арестованный около пяти лет назад и не названный по имени, был признан виновным по обвинениям, связанным с его отношениями с женщинами, хотя конкретный характер предполагаемых преступлений не был сразу ясен.



По данным правозащитных групп, включая Amnesty International, в Иране ежегодно казнят больше людей, чем в любой другой стране, кроме Китая, но публичные казни относительно редки, и почти все повешения совершаются в тюрьмах.



Но последняя казнь особенно необычна тем, что она состоялась днем ​​перед большим скоплением людей при большом присутствии СМИ. Обе публичные казни в 2022 году, по-видимому, произошли до рассвета практически без зрителей.



В настоящее время в Иране наблюдается всплеск казней, которые, по словам правозащитных групп, направлены на запугивание общественности после волны протестов, вспыхнувших в сентябре 2022 года после смерти Махсы Амини, арестованной за якобы нарушение строгих правил в отношении одежды в стране.



На данный момент семь человек были повешены по делам, связанным с протестами, а Amnesty International предупредила на этой неделе, что еще семеро человек могут быть казнены в связи с протестами.



По данным IHR, только в этом году казнено 278 человек.





