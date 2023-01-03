



Правительство утвердит состав военно-политического кабинета

Во вторник, 3 января, состоится заседание правительства, в ходе которого будет утвержден состав министров, которые войдут в военно-политический кабинет.



Кроме основных по закону членов - премьер-министра, министра обороны, главы МИД и министра внутренней безопасности - в него, как ожидается, войдут Арье Дери, Ави Дихтер, Рон Дермер, Исраэль Кац и Мири Регев.



Также будет рассматриваться предложение о том, что комиссию по делам ШАБАК возглавит министр Ярив Левин, а не Гила Гамлиэль.



Также будут утверждаться кандидатуры шести заместителей министров: Ави Маоз (Ноам), Моше Арбель (ШАС), Моше Абутбуль (ШАС), Яаков Теслер (Яадут А-Тора), Ури Маклев (Яадут А-Тора) и Михаль Волдигер (Религиозный сионизм).