



Правительство попросит БАГАЦ отложить рассмотрение петиций по реформе

Правительство намерено попросить БАГАЦ об отсрочке рассмотрения петиций относительно правовой реформы.



Заседание запланировано на 12 сентября.



В частности, правительство попросит отложить слушание относительно петиции против закона об "основании разумности".



По данным Ynet, адвокат Илан Бомбах скажет БАГАЦу, что ему нужно больше времени, чтобы подготовить достойный ответ.



"Нам нужно ответить на множество поданных петиций. Придется рассмотреть все претензии. Необходимо провести исчерпывающее исследование, чтобы сравнить ситуацию с другими странами. Это требует тщательной и комплексной работы, поэтому мы будем просить об отсрочке", - сказал адвокат, который будет представлять правительство в БАГАЦе.



По словам Бомбаха, он также хочет изучить позицию юридического советника правительства по этому вопросу.