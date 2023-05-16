



Правительство перемен предлагало харедим миллиард шекелей



Бывшие премьер-министры Нафтали Беннет и Яир Лапид вместе с тогдашним министром финансов Авигдором Либерманом предложили более миллиарда шекелей политическим партиям харедим в попытке заручиться их поддержкой при при принятии государственного бюджета. Это стало известно благодаря документам, обнаруженным каналом КАН.



Финансирование должно было включать сотни миллионов шекелей для образовательных учреждений харедим, включая ешивы, где взрослые мужчины изучают Тору. Деньги были бы перечислены, если бы депутаты от партии Яадут А-Тора Меир Поруш и Йисраэль Эйхлер проголосовали за бюджет.



Документ, который сегодня вечером обнародовал журналист Михаэль Шемеш, является официальным документом, подготовленным бюджетным отделом Министерства финансов, и должен был быть разослан членам Кнессета в виде меморандума. Незадолго до голосования по бюджету должно было быть сделано объявление, которое гласило: "Перед утверждением указанных законов о бюджете во втором и третьем чтении я хотел бы сообщить, что несколько часов назад была достигнута устная договоренность с членами Кнессета о порядке голосования по бюджету".



