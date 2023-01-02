



Правительство намерено изменить Закон о размежевании из-за форпоста Хомеш

Государство в лице нового правительства Нетаниягу намерено положить конец 15-летней эпопее форпоста, возведенного на месте поселения Хомеш в северной Самарии, эвакуированного в рамках “размежевания” в 2005 году.



Прокуратура сообщила сегодня Верховному суду о намерении внести изменения в Закон о размежевании, который запрещает израильтянам находиться на территории форпоста и строить там здания. Это ведет к признанию форпоста законным. Таков был ответ государства на петицию, поданную палестинскими владельцами земли, которые не могут попасть туда из-за сопротивления жителей форпоста.



До сих пор государство говорило о необходимости эвакуировать израильтян из форпоста и время от времени правительство выселяло оттуда поселенцев. Однако партия “Религиозный сионизм” настоял на внесении в коалиционные соглашения с партией “Ликуд” пункта об изменении Закона о размежевании.



В ответе прокуратуры сказано, что правительство только приступило к работе и не успело утвердить обещанные в коалиционных соглашениях изменения. Поэтому у БАГАЦа просят еще три месяца для предоставления окончательного ответа.



Судьи БАГАЦ, в том числе председатель Верховного суда Эстер Хают, обратили внимание прокуратуры на то, что речь идет о частных землях палестинцев, а петиция против форпоста была подана несколько лет назад.



Представитель подавших петицию адвокат Шломи Закария призвал БАГАЦ отказать государству. То, что государство собирается реквизировать частные земли адвокат назвал нарушением как местных, так и международных законов.