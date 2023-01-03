



Правительство Кореи будет помогать экспорту разработанных ядерных реакторов

Правительство Кореи будет способствовать экспорту разработанных ядерных реакторов APR1400 в Польшу и Чехию



Корея также будет поддерживать на высоком уровне тесные межправительственные каналы связи с Филиппинами, Соединенным Королевством и Турцией, а также с другими странами Африки, Азии и Европы, предлагая индивидуальные стратегии для удовлетворения их энергетических потребностей.



Кроме того, строительство ядерных реакторов, остановленных из-за политических решений в государстве, немедленно возобновится, способствуя столь необходимому росту для отрасли, которую планируют возродить благодаря деловым соглашениям на 2,7 млрд долларов. В частности, с 2023 и до 2025 ежегодно будет строиться по одному реактору.