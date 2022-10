Посольство США в Украине назвало утренние атаки РФ на Киев отчаянными и позорными.



"Очередные отчаянные и позорные атаки России сегодня утром против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Мы восхищаемся силой и стойкостью украинского народа. Мы будем с вами столько, сколько нужно", — говорится в сообщении посольства в Twitter.



More desperate and reprehensible Russian attacks this morning against civilians and civilian infrastructure. We admire the strength and resilience of the Ukrainian people. We will stand with you for as long as it takes.