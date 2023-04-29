Новости » Политика
Постпреду Сирии в ООН привиделось "сотрудничество" Израиля с ISIS
29.04.2023 16:34 Алина Груднева

Постпреду Сирии в ООН привиделось "сотрудничество" Израиля с ISIS

Постпреду Сирии при ООН Бассаму Саббагу привиделись "координация действий" между Израилем и террористической организацией ISIS.

Он также обвинил Еврейское Государство в "затягивании кризиса" в Сирии.

Саббаг пожаловался на то, что Израиль усиливает удары по иранским объектам в Сирии. В связи с этим он сравнил атаки с действиями ISIS, обвинив Еврейское Государство в "координации" с террористической организации.

На заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарным и политическим вопросам в Сирии он сказал, что авиаудары, приписываемые Израилю, якобы нацелены на "гражданские аэропорты и жилые дома".

Таким образом он повторил пропаганду, распространяемую сирийскими СМИ, о том, что в результате атак "получают ранения и гибнут мирные жители".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы