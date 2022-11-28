



Постпред США раскритиковала ООН за попытки очернить Израиль

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд осудила односторонний подход Организации Объединенных Наций к арабо-израильскому конфликту.

Соответствующее заявление она сделала на брифинге Совбеза.

Она осудила теракт в Иерусалиме, в результате которого на прошлой неделе погибли двое израильских мирных жителей, а также одержимость ООН критикой Израиля.

"Нет оправдания насилию, направленному против гражданских лиц. Это включает в себя террористический акт 15 ноября, в результате которого погибли трое израильтян. И насилие, совершенное поселенцами в Хевроне 19 ноября. Никто не может быть выше закона", - сказала она.

По словам постпреда США, Вашингтон глубоко обеспокоен эскалацией насилия и напряженности между израильтянами и палестинцами.

"Эти действия только еще больше уводят нас от решения о создании двух государств. Израильтяне и палестинцы в равной степени заслуживают жить в безопасности и защищенности. И хотя международное сообщество не может навязать сторонам мир, мы должны сыграть важную роль в улучшении благосостояния палестинцев, безопасности израильтян и стабильности всего региона", - добавила она.

По словам дипломата, эти усилия могут помочь создать условия для конструктивных переговоров, направленных на урегулирование конфликта.

"К сожалению, большинство действий ООН, связанных с израильтянами и палестинцами, не предназначены для продвижения прямых переговоров, не говоря уже о достижении мира. Они предназначены только для очернения Израиля. Одностороннее внимание к Израилю в ООН не приблизит израильтян и палестинцев к миру. Вместо того, чтобы хвастаться и проводить непродуктивные меры, мы надеемся, что ООН начнет сосредотачиваться на конкретных шагах", - отметила она.