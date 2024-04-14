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Постпред Израиля в ООН потребовал созыва Совбеза из-за атаки Ирана
14.04.2024 03:42 Алина Груднева

Постпред Израиля в ООН потребовал созыва Совбеза из-за атаки Ирана

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан потребовало немедленного созыва Совета безопасности из-за массированной атаки Ирана.

Соответствующее письмо он отправил своему мальтийскому коллеге, который возглавляет Совбез.

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"Немедленно созвать заседание Совета Безопасности, чтобы недвусмысленно осудить Иран за эти серьезные нарушения и немедленно принять меры по признанию КСИР террористической организацией", - сказал он.

Ранее Эрдан также осудил генсека ООН Антониу Гутерриша за молчание, в то время как в отношении действий Израиля тот практически моментально выступает "с глубокой обеспокоенностью".

Через какое-то время Гутерриш все же осудил массированную атаку с территории Ирана и призвал стороны к сдержанности.

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