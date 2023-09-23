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Поставки ракет ATACMS Украине: что известно
23.09.2023 17:03 Наталья Богинская

Поставки ракет ATACMS Украине: что известно

США решили отправить ракеты ATACMS большой дальности, о которых просила Украина. Об этом сообщает Financial Times.

"Президент США Джо Байден решил отправить в Украину американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, после месяцев обсуждений, предоставить ли Киеву эти боеприпасы", – пишет FT, ссылаясь на “источники, знакомые с вопросом”.

По данным издания, "решение было принято перед визитом Президента Украины Владимира Зеленского в США на этой неделе, но администрация Байдена решила не объявлять об этом публично".

Вашингтон определился с версией ракет. 

“Отправка типа с кассетными бомбами поможет уменьшить некоторые беспокойства официальных лиц, поскольку они не истощат запасы ракет с унитарными боеголовками”, – цитирует издания слова источников.

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