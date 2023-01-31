



Посреди кризиса загранпаспортов: глава управления ушел в отставку

Глава Управления по делам народонаселения и иммиграции Томер Москович сегодня, 31 января, сообщил министру внутренних дел Михаэлю Малхиали о прекращении своих полномочий в качестве главы Управления по делам населения и иммиграции. Москович заявил, что он находится в распоряжении министра внутренних дел по любому вопросу.



Министерство внутренних дел сообщило, что министр Михаэль Малкиэли выразил сожаление по поводу ухода Московича и поблагодарил за работу. Томер Москович заявил: "Я хотел бы поблагодарить министра Аелет Шакед за назначение меня на эту важную должность в трудное время, а также министров Дери и Малкиэли за доверие, которое они оказали мне. С Божьей помощью мне найдут замену, и я желаю успехов Управлению по делам населения и иммиграции".



Вскоре после вступления Московича в должность в июле 2021 года начался один из самых больших кризисов Управления народонаселения, с которым МВД не может справиться до сегодняшнего дня: кризис выдачи и смены загранпаспортов.



Многие израильтяне вынуждены ждать в течение многих месяцев или преодолевать большие расстояния, добираясь до офисов МВД, расположенных далеко от их места жительства, чтобы продлить паспорт или удостоверение личности. На фоне этого бурно расцвела индустрия торговли очередями.