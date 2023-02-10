



Посольства Украины и Польши в Израиле осудили теракт в Иерусалиме

Посольство Украины в Израиле осудило теракт в Иерусалиме, в результате которого два человека погибли и еще пятеро получили ранения.



"Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших в результате нападения, в том числе шестилетнего мальчика. Мы молимся с народом Израиля о выздоровлении раненых. К сожалению, терроризм и ежедневная угроза гражданскому населению — это реальность, в которой живут украинцы и израильтяне, и нужно немедленно остановить эту возмутительную угрозу", - говорится в заявлении украинских дипломатов.



Посольство Польши в Израиле также выразило соболезнования и заявило, что нужно "прекратить насилие" в отношении мирных граждан.



"Ммы потрясены еще одним террористическим актом, унесшим жизни двух граждан Израиля, в том числе ребенка. Насилие должно прекратиться. Мы выражаем глубочайшее сочувствие семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении польского посольства.