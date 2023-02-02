



Посол Украины встретился с Парламентской Ассоциацией дружбы Израиль-Украина

Председатели Парламентской Ассоциации дружбы Израиль-Украина, депутаты Кнессета Юлий Эдельштейн и Зеэв Элькин, встретились с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком и договорились об их официальном визите в Украину в ближайшие недели, первом официальном визите после начала войны.



В беседе Эдельштейн и Элькин выразили соболезнования в связи со смертью гражданки Украины, погибшей в теракте в Иерусалиме в квартале Неве Яаков, и дали понять, что жесткое осуждение теракта со стороны Украины не осталось незамеченным Израилем.



Основная часть встречи была посвящена ситуации в Украине в связи с Российско - Украинской войной. Депутаты Кнессета выразили однозначную поддержку территориальной целостности Украины и резко осудили войну, сопровождающуюся огромными жертвами гражданского населения и причиняющую тяжелый ущерб гражданской инфраструктуре.



На встрече было отмечено, что Израиль готов быть партнером и принимать существенное участие в восстановлении Украины. Также было заявлено о том что Израиль продолжит делать все возможное чтобы помочь Украине в это тяжелое время.



На встрече обсуждался ряд действий и планов совместной работы Ассоциации парламентской дружбы с посольством, чтобы помочь Украине и украинскому народу.



В то же время дерутаты Кнессета Эдельштейн и Элькин выразили свое разочарование голосованием Украины в ООН относительно передачи дела Палестины в Международный суд и подчеркнули, что они ожидают от Украины поддержки Государства Израиль в ООН, подобно поддержки Израиля со стороны других западных стран, и аналогично поддержке Израилем позиции Украины на голосованиях в ООН.



В ходе беседы было решено, что в ближайшие недели руководители Ассоциации дружбы отправятся с официальным визитом в Украину, это будет первый официальный визит с начала войны.



Председатель Комитета по иностранным делам и обороне, депутат Кнессета Юлий Эдельштейн: "Ассоциация дружбы Израиль-Украина набирает новые силы в страшной реальности, разворачивающейся в регионе. Я поставил две основные цели нашей деятельности - оказывать гуманитарную и гражданскую помощь настолько, насколько это необходимо во время войны, и еще больше углублять отношения между странами, парламентами и народами".



Председатель фракции Государственный лагерь, депутат Кнессета Зеэв Элькин: "Как уроженец Украины и как человек, чьи близкие и сегодня переживают все ужасы войны, я считаю своим долгом действовать всеми имеющимися в моем распоряжении средствами, чтобы максимально помочь Украине и украинскому народу в это непростое время".