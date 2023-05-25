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Посол опроверг информацию о поставках КНДР боеприпасов России
25.05.2023 12:55 Наталья Богинская

Посол опроверг информацию о поставках КНДР боеприпасов России

Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора сегодня заявил, что речи о поставках КНДР боеприпасов России не идет. Таким образом посол прокомментировал заявления ряда СМИ о поставках боеприпасов из Северной Кореи.

Мацегора отметил, что в настоящий момент ситуация в КНДР является сложной и “фактически предвоенной”.

“Накопленные арсеналы вот-вот (не дай, конечно, Бог!) могут потребоваться именно здесь. О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь?” – процитировало слова дипломата РИА Новости.

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