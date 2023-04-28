Посол КНР пригрозил Японии из-за поддержки независимости Тайваня
Китайский посол в Японии У Цзянхао предостерег Токио от подержки независимости Тайваня.
По данным Bloomberg, соответствующее заявление он сделал на брифинге.
"Иностранные силы вступают в сговор с силами независимости Тайваня и совершают неоднократные провокации", - сказал он.
По словам дипломата, конечной целью Запада является "отделение" Тайваня от материкового Китая.
"Нагнетание раскола в Китае в конечном итоге приведет японский народ к огню", – пригрозил он.