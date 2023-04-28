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Посол КНР пригрозил Японии из-за поддержки независимости Тайваня
28.04.2023 21:15 Алина Груднева

Посол КНР пригрозил Японии из-за поддержки независимости Тайваня

Китайский посол в Японии У Цзянхао предостерег Токио от подержки независимости Тайваня.

По данным Bloomberg, соответствующее заявление он сделал на брифинге.

"Иностранные силы вступают в сговор с силами независимости Тайваня и совершают неоднократные провокации", - сказал он.

По словам дипломата, конечной целью Запада является "отделение" Тайваня от материкового Китая.
 
"Нагнетание раскола в Китае в конечном итоге приведет японский народ к огню", – пригрозил он.

 

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