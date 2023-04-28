



Посол КНР пригрозил Японии из-за поддержки независимости Тайваня

Китайский посол в Японии У Цзянхао предостерег Токио от подержки независимости Тайваня.



По данным Bloomberg, соответствующее заявление он сделал на брифинге.



"Иностранные силы вступают в сговор с силами независимости Тайваня и совершают неоднократные провокации", - сказал он.



По словам дипломата, конечной целью Запада является "отделение" Тайваня от материкового Китая.



"Нагнетание раскола в Китае в конечном итоге приведет японский народ к огню", – пригрозил он.



