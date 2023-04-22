



Посол Китая во Франции сомневается в суверенитете бывших советских республик

Сегодня, 22 апреля, китайский посол во Франции Лу Шайе заявил, что бывшие советские республики якобы не имеют статуса в международном праве, сообщает LCI.



В эфире французского телеканала Лу Шайе заявил, что бывшие советские страны, "не обладают эффективным статусом в международном праве".



"В международном праве страны бывшего Советского союза не имеют действующего статуса, поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны", - сказал он.



По словам эксперта по Китаю парижского мозгового центра Foundation for Strategic Research Антуана Бондаза, китайский посол отрицает существование таких стран, как Украина, Литва, Эстония и Казахстан.



Также на вопрос, считает ли Шайе Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что это не так просто.



Он также сказал, что Крым был "российским сначала", не уточнив, что он имел в виду под началом.



