



Посол Израиля в ООН: "Совбез должен быть назван Советом ООН по террору"

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обвинил Совет Безопасности ООН в поощрении терроризма путем рассмотрения вопроса о признании "Палестины" полноправным государством-членом ООН.



Если Совет Безопасности рекомендует полноправное членство ПА, которая подстрекает и финансирует террор, не контролируя территорию - он заслуживает того, чтобы называться не "Советом Безопасности", а "Советом террора" ООН", - сказал Эрдан.



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Он спросил: "Сколько раз этот Совет собирался, чтобы обсудить пути продвижения освобождения наших заложников, удерживаемых в Газе? Сколько раз? Даже ни разу".



Он продолжил: "Сколько раз Совет осуждал ХАМАС и их чудовищную резню 7 октября? Ноль. Ноль".



Эрдан отметил, что "вместо того, чтобы осудить злодеяния ХАМАСа или предпринять действия, реальные действия, чтобы вернуть наших заложников домой, этот Совет будет голосовать по резолюции, рекомендующей предоставить ПА статус полноправного члена".



"Очень важный принцип, изложенный в статье 4 Устава ООН, гласит: "Членство в Организации Объединенных Наций открыто для всех миролюбивых государств". Миролюбивым. Какая шутка", - сказал он. "Неужели кто-то сомневается, что палестинцы не соответствуют этим критериям? Кто-нибудь слышал, чтобы хоть один палестинский лидер осудил массовое убийство наших детей?"

