



Посол Бродский ответил на обвинения в том, что Израиль продает дроны РФ

Посол Израиля Михаил Бродский опроверг обвинения в том, что Еврейское Государство продает беспилотники России, которая использует аппараты для ударов по Украине.



Соответствующее заявление он сделал в интервью Бориславу Березе.



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"Это абсолютная неправда. Никаких беспилотников Израиль России не продает. "Ланцет" не является копией израильского беспилотника. Сейчас никакого оборонного сотрудничества с Россией нет", - сказал Бродский.



По его словам, такого сотрудничества между двумя странами нет уже "многие годы".



"Когда-то, много лет назад, была единичная сделка, не очень большого масштаба. Это - единственный мне известный случай оборонного сотрудничества", - добавил он.

