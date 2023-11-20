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Посол Бродский ответил на обвинения в том, что Израиль продает дроны РФ
20.11.2023 14:43 Алина Груднева

Посол Бродский ответил на обвинения в том, что Израиль продает дроны РФ

Посол Израиля Михаил Бродский опроверг обвинения в том, что Еврейское Государство продает беспилотники России, которая использует аппараты для ударов по Украине.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Бориславу Березе.

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"Это абсолютная неправда. Никаких беспилотников Израиль России не продает. "Ланцет" не является копией израильского беспилотника. Сейчас никакого оборонного сотрудничества с Россией нет", - сказал Бродский.

По его словам, такого сотрудничества между двумя странами нет уже "многие годы".

"Когда-то, много лет назад, была единичная сделка, не очень большого масштаба. Это - единственный мне известный случай оборонного сотрудничества", - добавил он.
 

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