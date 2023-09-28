



Посол Азербайджана: армяне могут остаться в Карабахе

Мирное население Нагорного Карабаха может остаться, поскольку целью операции Азербайджана было освобождение земли от иностранных военнослужащих.



Об этом в эксклюзивном интервью газете The Jerusalem Post рассказал посол страны в Израиле Мухтар Мамедов.



"Я хочу подчеркнуть, что у нас нет никаких проблем с гражданским населением. Мы отправляем гумпомощь не для галочки, а потому, что видим в них своих граждан. Что касается этнических чисток, то азербайджанцы столкнулись с этим явлением в 1990-х годах, когда более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Мы никогда не сделали бы этого ни с одной страной или нацией. Наша операция является полной противоположностью этнических чисток. Армяне могут оставаться", - сказал он.



Объясняя последнюю операцию в Карабахе, которая продлилась менее суток, посол отметил, что военизированные формирования занимались контрабандой оружия, устанавливали мины и создавали истерию вокруг того, что они называли "блокадой Лачинского коридора", который сами использовали в военных целях.



"Одной из серьезных причин стали мины. На территории Азербайджана взорвалось более 300 фугасов, погибло более 60 мирных жителей, военных и полицейских. В результате нашей контртеррористической операции мы выяснили, сколько боеприпасов, оружия, танков и взрывчатки хранится в Карабахе, в домах, фермах и на гражданских объектах", - добавил дипломат.