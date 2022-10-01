



Последнее китайское обещание: как Китай не выполняет договоренности с Украиной

Китай в основном старается сохранять нейтралитет в российско-украинской войне. Хотя он и не признал незаконную российскую аннексию Крыма и не собирается признавать предстоящие аннексии других территорий, Пекин критикует США и другие западные страны за поддержку самообороны Украины.



Портал 24Talker опубликовал статью, в которой упоминается, что Китай обязан принять чью-либо сторону в этом конфликте, поскольку в декабре 2013 года Китай и Украина подписали соглашение, в котором Китай обязался поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Соглашение также обязывает Китай выступить на защиту Украины в случае вторжения под угрозой ядерного удара.



Однако Китай явно не оказал Украине никакой военной, финансовой или даже дипломатической поддержки. Это серьезное предупреждение для любой страны, которая рассматривает возможность заключения собственного соглашения о безопасности с Китаем; Китай не будет выполнять свои обязательства по любому пакту безопасности, если это будет хоть немного неудобно Пекину, говорится в материале.