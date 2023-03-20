



После визита к Путину Си Цзиньпин поговорит с Зеленским, – СМИ

Глава КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Состоится он уже после визита Си в Москву.



Об этом пишут сразу два авторитетных издания – Financial Times и Deutsche Welle, подчеркивая, что это станет первым прямым контактом Си Цзиньпина и Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.



Как известно, в понедельник, 20 марта, Си Цзиньпин прибыл в РФ с государственным визитом, который продлится три дня.



13 марта The Wall Street Journal также сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания также считают, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после того, как китайский лидер посетит Москву.



Си Цзиньпин перед визитом в РФ написал статью для "Российской газеты". Издание опубликовало ее сегодня. По мнению Си Цзиньпина, предложенный Китаем "мирный план" отражает "единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".



"Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", – считает председатель КНР.