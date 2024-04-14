Новости » Политика
После иранского удара Польша призвала США принять пакет помощи Украине и Израилю
14.04.2024 14:45 MIGnews.com

После иранского удара Польша призвала США принять пакет помощи Украине и Израилю

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал у себя в X:

"Браво Израилю за отражение большой иранской воздушной атаки из нескольких направлений. Сейчас было бы полезно усилить противоракетную оборону Израиля и оснастить подобными системами Украину".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Сикорский считает, что легче всего усилить ПВО Израиля и поддержать Украину - это принять решение о продолжении финансирования помощи, которое ждут от Конгресса США.

Как известно, Конгресс США уже в течение многих месяцев не может прийти к соглашению о продолжении финансирования помощи Украине. Республиканцы в Конгрессе США блокируют решение.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы