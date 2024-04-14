



После иранского удара Польша призвала США принять пакет помощи Украине и Израилю

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал у себя в X:



"Браво Израилю за отражение большой иранской воздушной атаки из нескольких направлений. Сейчас было бы полезно усилить противоракетную оборону Израиля и оснастить подобными системами Украину".



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Сикорский считает, что легче всего усилить ПВО Израиля и поддержать Украину - это принять решение о продолжении финансирования помощи, которое ждут от Конгресса США.



Как известно, Конгресс США уже в течение многих месяцев не может прийти к соглашению о продолжении финансирования помощи Украине. Республиканцы в Конгрессе США блокируют решение.

