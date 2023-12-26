



После атак иранских дронов: корабли ВМС Индии направлены в Персидский залив



ВМС Индии объявили, что отправят в район Персидского залива ракетные корабли - после атаки БПЛА корабля, "связанного с Израилем", в субботу, 23 декабря.



Согласно заявлению ВМС, этот шаг был предпринят с целью "поддержания сдерживания".



Танкер Chem Pluto, который ходит под флагом Либерии и перевозит химические продукты, по данным Пентагона был атакован БПЛА, запущенным из Ирана, во время плавания примерно в 200 километрах к юго-западу от города Веравал в Индии.

