Новости » Политика
После атак иранских дронов: корабли ВМС Индии направлены в Персидский залив
26.12.2023 08:58 Аркадий Бочаровский

После атак иранских дронов: корабли ВМС Индии направлены в Персидский залив


ВМС Индии объявили, что отправят  в район Персидского залива ракетные корабли - после атаки БПЛА корабля, "связанного с Израилем", в субботу, 23 декабря. 

Согласно заявлению ВМС, этот шаг был предпринят с целью "поддержания сдерживания". 

Танкер Chem Pluto, который ходит под флагом Либерии и перевозит химические продукты, по данным Пентагона был атакован БПЛА, запущенным из Ирана, во время плавания примерно в 200 километрах к юго-западу от города Веравал в Индии.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы