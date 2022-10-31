



Посланник США: "Мы не тратим время на ядерную сделку с Ираном"

Специальный посланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что США сейчас не "тратят впустую" время, пытаясь заключить новую ядерную сделку с Ираном.



Мэлли сказал, что никаких подвижек в соглашении не было с тех пор, как в августе Иран выдвинул новые условия, и с тех пор США сосредоточили внимание на других вопросах, касающихся Ирана. Об этом сообщает Times of Israel.



"Сейчас это действительно не наша цель. Мы не собираемся сосредотачиваться на чем-то инертном, когда происходят другие вещи", - заявил дипломат, упомянув протесты в Иране и решение Тегерана "ввязаться в войну в Европе" путем передачи беспилотников в Россию.



Мэлли отметил: "Вот на чем мы сосредоточены, потому что ничего не происходит по ядерной сделке. Поэтому мы не собираемся тратить наше время, если ничего не происходит. Мы собираемся проводить время там, где можем быть полезны".