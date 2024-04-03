



Португалия и Украина готовятся к подписанию соглашения по безопасности

В среду, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. В частности, обсудили подготовку к подписанию соглашения о гарантиях безопасности.



Зеленский поздравил Монтенегру со вступлением в должность премьера. Президент также поблагодарил за его личную принципиальную позицию по поддержке Украины и пожелал плодотворной работы по процветанию Португалии.



"Обсудили ход выполнения предварительных оборонных договоренностей между нашими странами и поручили командам начать работу над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7. Скоординировали будущие совместные контакты", - сообщил Зеленский.



Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.



В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения подразумевают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.