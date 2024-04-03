Новости » Политика
Португалия и Украина готовятся к подписанию соглашения по безопасности
03.04.2024 21:25 Раиса Вовк

Португалия и Украина готовятся к подписанию соглашения по безопасности

В среду, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. В частности, обсудили подготовку к подписанию соглашения о гарантиях безопасности.

Зеленский поздравил Монтенегру со вступлением в должность премьера. Президент также поблагодарил за его личную принципиальную позицию по поддержке Украины и пожелал плодотворной работы по процветанию Португалии.

"Обсудили ход выполнения предварительных оборонных договоренностей между нашими странами и поручили командам начать работу над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7. Скоординировали будущие совместные контакты", - сообщил Зеленский.

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения подразумевают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы