



Польский премьер Туск предупреждает, что Европа вступила в "предвоенную эпоху"

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждает о "реальной" угрозе конфликта в Европе, заявляя, что впервые с момента окончания Второй мировой войны Европа вступила в "предвоенную эпоху".



"Война больше не является концепцией из прошлого. Она реальна, и началась более двух лет назад. Самое тревожное на данный момент то, что возможен буквально любой сценарий. Мы не видели подобной ситуации с 1945 года", - сказал Туск в интервью европейской медиагруппе LENA в пятницу.



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"Я знаю, что это звучит разрушительно, особенно для молодого поколения, но мы должны привыкнуть к тому, что началась новая эра - довоенная. Я не преувеличиваю, с каждым днем это становится все яснее".

