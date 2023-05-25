



Польский генерал: Готовимся поддержать операцию против Лукашенко

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что страна готовится к восстанию в Белоруссии. По его словам, в восстании могут принять участие белорусы, которые в настоящее время участвуют в боевых действиях на стороне Украины.



“Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет. Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко”, – сообщил экс-замминистра национальной обороны Польши в эфире телеканала Polsat.



По словам польского генерала, рано или поздно воюющие за Украину белорусы вернутся на Родину.



“Я надеюсь, что это вызовет восстание в Белоруссии, этого Лукашенко боится”, – сказал Скшипчак.



По его словам, Польша готова помогать этим военным, поскольку сейчас они воюют за Украину.



“Нужно быть готовым поддержать те войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам”, – отметил генерал.



Вальдемар Скшипчак опасается большого количества беженцев в случае обострения ситуации в Белоруссии, которые направятся в Польшу.



“Если это восстание произойдет, то, безусловно, будет исход белорусов в Польшу, и к этому нужно быть готовым”, – считает он.



31 марта этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовит переворот в Белоруссии: “Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Белоруссии”.



Самое массовое подразделение белорусских добровольцев, воюющее на стороне Украины, – полк имени Кастуся Калиновского. В 2014 году вооруженным силам Украины подчинялась тактическая группа “Беларусь”.



В 2016 году в Киеве открыли памятник белорусам, погибшим за Украину. На нем есть имена Михаила Жизневского, погибшего во время Евромайдана, Алеся Черкашина, Виталия Тилеженко – погибших добровольцев тактической группы “Беларусь”. Памятник сделан в виде бело-красного креста, по обе стороны которого написано “Живе Беларусь” и “Слава Украине”.

