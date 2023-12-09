



Польские дальнобойщики, осаждающие границы Украины, на новом уровне конфликта

Ассоциации Бельгии, Австрии, Нидерландов и Италии выступили с призывом ко всем компаниям Европы бойкотировать блокирующих границу Украины польских перевозчиков. Организации перечисленных стран написали письмо-обращение, в котором предложили не восстанавливать и не создавать новые контракты и ассоциации с польскими перевозчиками.



Авторы письма среди прочего выражают изумление тому, как можно устраивать блокаду воюющей стране, занижаяя ее экспорт на 40%.