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Польские дальнобойщики, осаждающие границы Украины, на новом уровне конфликта
09.12.2023 13:40 Катя Шульц

Польские дальнобойщики, осаждающие границы Украины, на новом уровне конфликта

Ассоциации Бельгии, Австрии, Нидерландов и Италии выступили с призывом ко всем компаниям Европы бойкотировать блокирующих границу Украины польских перевозчиков. Организации перечисленных стран написали письмо-обращение, в котором предложили не восстанавливать и не создавать новые контракты и ассоциации с польскими перевозчиками.

Авторы письма среди прочего выражают изумление тому, как можно устраивать блокаду воюющей стране, занижаяя ее экспорт на 40%.

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