



Польша уточнила заявление своего посла о возможном вступлении в войну в Украине

В Польше уточнили слова своего посла Яна Эмерика Росцишевского о вступлении государства в войну РФ против Украины.



Посольство Польши во Франции опубликовало в Twitter официальное заявление с разъяснениями.



Польские дипломаты отметили, что посол имел в виду нападение Москвы на страны Восточной Европы.



"Прослушивая весь разговор, можно понять, что не было объявления о прямом участии Польши в конфликте, а лишь предупреждение о последствиях неудачи Украины - возможность нападения РФ на центральноевропейские страны - балтийские государства и Польшу", - подчеркнули в посольстве.



Там также добавили, что на фоне возможной угрозы Европе со стороны Кремля необходимо и дальше поддерживать Украину в ее борьбе против российских захватчиков.