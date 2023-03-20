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Польша уточнила заявление своего посла о возможном вступлении в войну в Украине
20.03.2023 08:56 Евгения Маркова

Польша уточнила заявление своего посла о возможном вступлении в войну в Украине

В Польше уточнили слова своего посла Яна Эмерика Росцишевского о вступлении государства в войну РФ против Украины.

Посольство Польши во Франции опубликовало в Twitter официальное заявление с разъяснениями.

Польские дипломаты отметили, что посол имел в виду нападение Москвы на страны Восточной Европы.

"Прослушивая весь разговор, можно понять, что не было объявления о прямом участии Польши в конфликте, а лишь предупреждение о последствиях неудачи Украины - возможность нападения РФ на центральноевропейские страны - балтийские государства и Польшу", - подчеркнули в посольстве.

Там также добавили, что на фоне возможной угрозы Европе со стороны Кремля необходимо и дальше поддерживать Украину в ее борьбе против российских захватчиков.

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