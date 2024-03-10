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Польша следом за Латвией отреагировала на скандальные слова Папы Римского
10.03.2024 14:39 Алина Груднева

Польша следом за Латвией отреагировала на скандальные слова Папы Римского

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский следом за президентом Латвии ответил Папе Римскому Франциску, который объявил о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией.

Соответствующий комментарий он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х.

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"Как насчет того, чтобы для равновесия поощрить Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины? Мир сразу же наступил бы без необходимости в переговорах", - предложил Сикорский.

Ранее Папа Франциск заявил, что Украине нужно "набраться мужества" и поднять "белый флаг". Позже в Ватикане оправдали его слова, сказав, что Папа не предлагал Украине "капитулировать".
 

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