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Президент Латвии жестко отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге"
10.03.2024 10:30 Алина Груднева

Президент Латвии жестко отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге"

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс раскритиковал Папу Римского Франциска за его заявление о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией.

"Нельзя капитулировать перед злом, надо бороться с ним и побеждать его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало", - возмутился Ринкевичс.

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Ранее понтифик заявил, что Украине нужно "набраться мужества" и поднять "белый флаг". Позже в Ватикане оправдали его слова, сказав, что Папа не предлагал Украине "капитулировать".
 

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