



Президент Латвии жестко отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге"

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс раскритиковал Папу Римского Франциска за его заявление о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией.



"Нельзя капитулировать перед злом, надо бороться с ним и побеждать его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало", - возмутился Ринкевичс.



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Ранее понтифик заявил, что Украине нужно "набраться мужества" и поднять "белый флаг". Позже в Ватикане оправдали его слова, сказав, что Папа не предлагал Украине "капитулировать".

