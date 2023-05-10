



Польша переименовала российский Калининград

Польша изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Такое решение приняла Комиссия стандартизации географических наименований, рекомендовав впредь в польских документах российский Калининград называть именно так.



"Для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Królewiec (Крулевец) и не рекомендуется использовать название Калининград на польском языке, а для административной единицы, в которой находится этот город и носящая российское название Калининградская область рекомендуется польское название obwód królewiecki и не рекомендуется использовать название obwód kaliningradzki", - пишет издание Rmf24.



Как уточняется, при внесении изменений комиссия приняла во внимание то, что "город, ныне носящий российское название Калининград, известен в Польше под традиционным названием Крулевец". Кроме того, было отмечается, что "факт названия большого города, расположенного недалеко от польских границ, именем Михаила Ивановича Калинина …имеет в Польше эмоциональный, негативный характер".



Помимо этого, как подчеркивают авторы, "события, связанные с нападением России на Украину, навязыванием так называемого "русского мира", ведением Россией информационной войны, заставляют обратиться к проблеме навязываемых имен, вызывая большие споры, не встречая принятия в Польше".



Напомним, ранее польский генерал, бывший командующий сухопутных войск Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией. И что Польша должна "заявить на нее права".