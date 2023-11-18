



Польша нарастит производство противотанковых боеприпасов

Польша намерена нарастить производство противотанковых боеприпасов.



По словам заместителя гендиректора компании Mesko S.A. Пшемыслава Ковальчука, производство будет проводиться совместно с американской оборонной корпорацией Northrop Grumman Corp.



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"В настоящее время мы готовимся к трансферу технологий и производственной кооперации с Northrop Grumman по выпуску широкого спектра 120-мм боеприпасов", - отметил он.



По словам Ковальчука, стороны подпишут соответствующий оборонный контракт либо в декабре, либо в начале января 2024 года. В стране планируют увеличить ежегодные объемы производства боеприпасов с нескольких тысяч до 70 тысяч на фоне продолжающейся войны в Украине.