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Польша нарастит производство противотанковых боеприпасов
18.11.2023 17:17 Алина Груднева

Польша нарастит производство противотанковых боеприпасов

Польша намерена нарастить производство противотанковых боеприпасов.

По словам заместителя гендиректора компании Mesko S.A. Пшемыслава Ковальчука, производство будет проводиться совместно с американской оборонной корпорацией Northrop Grumman Corp. 

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"В настоящее время мы готовимся к трансферу технологий и производственной кооперации с Northrop Grumman по выпуску широкого спектра 120-мм боеприпасов", - отметил он.

По словам Ковальчука, стороны подпишут соответствующий оборонный контракт либо в декабре, либо в начале января 2024 года. В стране планируют увеличить ежегодные объемы производства боеприпасов с нескольких тысяч до 70 тысяч на фоне продолжающейся войны в Украине.

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