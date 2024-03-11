



Польша хочет больше американских военных на своей территории

Польша хочет увеличить численность военного контингента США на своей территории.



Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на президента страны Аджея Дуду.



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Ожидается, что во вторник, 12 марта, он отправится в США, где будет обсуждать этот вопрос.



Перед вылетом он провел заседание Совета национальной безопасности Польши, где подчеркнул, что необходимо увеличение численности военного контингента США и больше техники для Украины.