



Поллард: программа безвизового въезда в США - троянский конь

Бывший шпион Джонатан Поллард назвал программу безвизового въезда в США, в которую был включен Израиль, "троянским конем" американского правительства.



"Это троянский конь. На первый взгляд программа кажется довольно безобидной, но по сути она позволяет въезд нежелательным для Израиля лицам", - цитирует его слова газета The Jerusalem Post.



По словам Полларда, из-за этой программы существуют риски в сфере безопасности, связанные с активистами движения BDS и американскими студентами палестинского происхождения, которые могут придерживаться антисемитских взглядов.



"Такие люди, как активисты BDS, уже находящиеся в стране, просто слоняются по Израилю, делая черт знает что. Это - не хорошие люди, и многие из них - студенты. Что меня действительно разозлило, так это наглость американского правительства, требующего, чтобы они разместили наблюдателей в наших транспортных хабах, чтобы увидеть, дискриминируем ли мы американцев палестинского происхождения. Это ужасно", - добавил Поллард.