



Политический скандал в Испании: политик ушла в отставку

Ампаро Рубиалес в четверг объявила, что уйдет с поста председателя андалузского отделения Испанской социалистической рабочей партии, чтобы "разрешить полемику", как она объяснила в своем заявлении, по поводу ее замечаний об Элиасе Бендодо Бенасаяге, видном члене правоцентристской Народной партии, который родился в сефардской еврейской семье в Малаге. Согласно онлайн-биографии, его родители - евреи марокканского происхождения.



Рубиалес, бывший активист главной коммунистической партии Испании, а затем конгрессмен от Социалистической партии до 2004 года, сопротивлялась призывам удалить свой субботний твит, в котором она прокомментировала интервью, в котором Бендодо сказал, что "Испания недостаточно сильна, чтобы выдержать еще пять лет при Педро Санчесе", испанском премьер-министре, который является социалистом.



"Это действительно дискурс нацистского еврея", — написала она .



После критики Рубиалес позже написала еще один твит: "Я ничего не имею против евреев и все против нацистов".



В четверг, прежде чем объявить о своей отставке, Рубиалес извинилась за свой твит.



"Никогда не используйте чью-либо религию, происхождение или этническую принадлежность для политической критики, даже если, как в моем случае, цель состоит в том, чтобы указать на серьезное несоответствие. Мои извинения и поправка: Бендодо — нацист".



Федерация еврейских общин Испании (FCJE), организация, представляющая испанских евреев, опубликовала в четверг заявление, "решительно" осудив комментарий Рубиалес и назвав его антисемитским.



"Это антисемитизм, поскольку еврейское происхождение Бендодо указывается, когда ни один другой политик не отождествляет себя с его происхождением или религией. Помимо политических разногласий, недопустимо и подло использовать происхождение, склонности, принадлежность или религию противника для политической критики", — говорится в заявлении FCJE, цитируемом изданием The Diplomat.



В следующем месяце в Испании пройдут всеобщие выборы. Народная партия опережает социалистов со значительным отрывом почти во всех основных опросах общественного мнения.



Андалузское отделение Испанской социалистической рабочей партии осудило замечания Рубиалес, назвав их "неприемлемыми".



"Они представляют ее частное мнение, а не мнение партии", - заявил представитель андалузского отделения партии.

