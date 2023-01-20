



"Политический кризис в Израиле" - мировые СМИ

Мировые СМИ наблюдают за происходящим в Израиле и прогнозируют политический кризис из-за противостояния судебной и законодательной ветвей власти.



Британская газета Guardian сообщила о решении БАГАЦ отстранить Арье Дери от занимаемой должности министра и добавила, что "оно может привести к коалиционному кризису и усилить ожесточенное сопротивление судебных властей страны".



Заголовок американской сети Fox News гласит: "Правительство Нетаниягу потерпело юридическое поражение после того, как израильский суд запретил министру работать". В теленовостях американская сеть пояснила, что "если Дери и его партия решат уйти в отставку, израильтянам придется снова идти на выборы".



"Это решение может поставить под угрозу новую коалицию Нетаниягу, поскольку оно может ускорить надвигающийся конституционный кризис в Израиле", — пояснили далее Fox News. — "Это также может вызвать хаос в его коалиции. Некоторые из его партнеров по коалиции уже призвали его игнорировать решение БАГАЦ".



Информационное агентство AP написало: "Решение было принято в то время, когда Государство Израиль находится в смятении из-за разногласий, связанных с радикальными изменениями, которые, как ожидается, произойдут в судебной системе страны. Теперь премьер-министр Израиля должен будет принять решение. поддержит ли он решение суда и уволит Дери, которого считает своим главным союзником, или уйдет в отставку и бросит вызов судебно-правовой системе".



CNN, как и AP, сослался на маловероятную возможность того, что Нетаниягу рассмотрит возможность невыполнения решения суда: "Отказ Дери уйти в отставку или отказ Нетаниягу уволить его могут вызвать конституционный кризис в Израиле и создать трения между правительством и БАГАЦем".



Международная новостная сеть i24news объяснила, что вердикт БАГАЦа является "бомбой", брошенной на политическую систему: "Решение суда является самым большим вызовом новому правительству и было принято всего через несколько недель после возвращения Нетаниягу в власти", — говорится в сообщении, появившемся на сайте.

