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Полиция запретила демонстрацию у дома Нетаниягу, черные флаги все равно придут
09.02.2023 12:16 Аркадий Бочаровский

Полиция запретила демонстрацию у дома Нетаниягу, черные флаги все равно придут


Полиция сообщила организаторам акции протеста против правовой революции, которые планируют провести сегодня вечером демонстрацию перед домом премьер-министра на улице Газа в Иерусалиме, что они должны вести себя в соответствии с решениями БАГАЦа и правилами поведения перед домами государственных деятелей. 

Поэтому было определено, чтобы демонстранты держались на расстоянии 300 метров от его дома и не шумели после 23:00, так как это - жилой район. Движение "Черные флаги" призвало всех несмотря на это прийти на  улицу Газа, утверждая, что оно проводит акцию протеста против  "рейдерского захвата полиции Бен-Гвиром".
 

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