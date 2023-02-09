



Полиция запретила демонстрацию у дома Нетаниягу, черные флаги все равно придут



Полиция сообщила организаторам акции протеста против правовой революции, которые планируют провести сегодня вечером демонстрацию перед домом премьер-министра на улице Газа в Иерусалиме, что они должны вести себя в соответствии с решениями БАГАЦа и правилами поведения перед домами государственных деятелей.



Поэтому было определено, чтобы демонстранты держались на расстоянии 300 метров от его дома и не шумели после 23:00, так как это - жилой район. Движение "Черные флаги" призвало всех несмотря на это прийти на улицу Газа, утверждая, что оно проводит акцию протеста против "рейдерского захвата полиции Бен-Гвиром".

