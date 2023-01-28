



Полиция призывает граждан с лицензией на ношение оружия носить его с собой

Комиссар полиции Коби Шабтай призывал жителей с лицензированным огнестрельным оружием носить его с собой после двух терактов в Иерусалиме.



В заявлении полиции говорится, что Шабтай “не раз обращался к гражданам, имеющим лицензию на огнестрельное оружие и обученным его использованию носить оружие с собой, когда это необходимо”.



“За прошедшие годы гражданские лица, умеющие обращаться с лицензионным оружием, не раз нейтрализовали террористов и предотвращали более серьезные теракты, находясь рядом с местом нападения. Эти граждане даже не раз предотвращали причинение вреда мирным жителям и силовикам”, – говорится в заявлении комиссара.