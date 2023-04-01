



Полиция применяет водометы против протестующих, блокирующих шоссе Аялон

Полиция использует водометы для разгона десятков протестующих, блокирующих шоссе Аялон в Тель-Авиве.



Уточняется, что арестованы двое демонстрантов по подозрению в нарушении порядка.



В заявлении организаторов протеста говорится, что по всей стране протестуют 450 000 человек, в том числе 230 000 в Тель-Авиве.



“Мы будем продолжать выходить на улицы, пока нам не пообещают, что Государство Израиль останется демократическим”, — говорят организаторы.

