



Покинет Насралла свой бункер для похорон матери?

Мать главы "Хезболлы" Хасана Насраллы скончалась, говорится в заявлении базирующейся в Ливане террористической группировки, распространенном арабскими и иранскими СМИ.



"Достопочтенная госпожа Хаджа Умм Хассан, мать генерального секретаря "Хезболлы" Сайеда Хассана Насраллы, скончалась по милости Всемогущего Бога", - говорится в заявлении "Хезболлы".



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Как сообщается, похороны состоятся завтра к югу от ливанской столицы Бейрута. Неизвестно, будет ли Насралла, который в последний год редко покидает свой бейрутский бункер для публичных выступлений, присутствовать на похоронах.

