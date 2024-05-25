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Покинет Насралла свой бункер для похорон матери?
25.05.2024 22:30 MIGnews.com

Покинет Насралла свой бункер для похорон матери?

Мать главы "Хезболлы" Хасана Насраллы скончалась, говорится в заявлении базирующейся в Ливане террористической группировки, распространенном арабскими и иранскими СМИ.

"Достопочтенная госпожа Хаджа Умм Хассан, мать генерального секретаря "Хезболлы" Сайеда Хассана Насраллы, скончалась по милости Всемогущего Бога", - говорится в заявлении "Хезболлы".

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Как сообщается, похороны состоятся завтра к югу от ливанской столицы Бейрута. Неизвестно, будет ли Насралла, который в последний год редко покидает свой бейрутский бункер для публичных выступлений, присутствовать на похоронах.
 

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