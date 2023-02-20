



Поезда из Тель-Авива в Иерусалим переполнены в преддверии протестов

Демонстранты против правительственной судебной реформы собираются на переполненных железнодорожных платформах Тель-Авива, чтобы присоединиться к другим десяткам тысяч, ожидаемых сегодня днем в Иерусалиме. Хотя их количество значительно меньше, чем во время протеста перед Кнессетом в прошлый понедельник, 12 февраля, пишет The Times of Israel.



Одна из протестующих, Шири, отказавшаяся назвать свое полное имя, взяла еще один день отпуска, чтобы присоединиться к акции, которая должна совпасть с тем, как коалиция вынесет свой первый законопроект о судебной реформе на голосование пленума Кнессета сегодня вечером.



"Нет, я не думаю, что это изменит ситуацию", - говорит Шири о плане правительства закрепить контроль правительства над назначениями в судебные органы и ограничить пересмотр БАГАЦом основных законов, что является предметом сегодняшнего голосования.



Тем не менее "мы все равно должны протестовать", - добавляет она, держа в руках израильский флаг.



Отражая настроение многих собравшихся, Шири говорит, что надеется, что общественное давление может привести к смягчению реформ.



