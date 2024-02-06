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Подробности взлома хакерами производителей Шахедов для России
06.02.2024 21:50 MIGnews.com

Подробности взлома хакерами производителей Шахедов для России

Стало известно сколько стоит Shahed-136 для России: группа хакеров Prana Network взломала сервера компании-производителя

Речь идет об иранской компании IRGC Sahara Thunder, на серверах которой находился массив данных о производстве   БПЛА для России.

Уже сейчас известно, что:

2022 году был заключён контракт на $1,75 млрд на 6000 "Шахедов" + оборудование + ПО. Рассчитывалась Россия, по крайней мере частично, золотом. Так, организация "Алабуга Машинеры" в феврале 2023 года передала иранской подставной компании Sahara Thunder, предположительно, в качестве оплаты услуг и товаров, 2 067 795 граммов золота в слитках.

Стоимость закупки "Шахедов" у Ирана составляет:
- около $193 тыс. при заказе 6000 единиц;
- около $290 тыс. при заказе 2000 единиц.

При локализации производства в России стоимость "мопеда" должна была упасть до $165,5 тыс. Себестоимость "Шахеда" при этом составит $48,8 тыс.

Очевидно , что в кремлевских методичках пропагандистам запретили говорить о реальной стоимости "шахедов", и они навешивали массам "лапшу" про копеечные затраты.


 

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