



Подробности взлома хакерами производителей Шахедов для России

Стало известно сколько стоит Shahed-136 для России: группа хакеров Prana Network взломала сервера компании-производителя



Речь идет об иранской компании IRGC Sahara Thunder, на серверах которой находился массив данных о производстве БПЛА для России.



Уже сейчас известно, что:



2022 году был заключён контракт на $1,75 млрд на 6000 "Шахедов" + оборудование + ПО. Рассчитывалась Россия, по крайней мере частично, золотом. Так, организация "Алабуга Машинеры" в феврале 2023 года передала иранской подставной компании Sahara Thunder, предположительно, в качестве оплаты услуг и товаров, 2 067 795 граммов золота в слитках.



Стоимость закупки "Шахедов" у Ирана составляет:

- около $193 тыс. при заказе 6000 единиц;

- около $290 тыс. при заказе 2000 единиц.



При локализации производства в России стоимость "мопеда" должна была упасть до $165,5 тыс. Себестоимость "Шахеда" при этом составит $48,8 тыс.



Очевидно , что в кремлевских методичках пропагандистам запретили говорить о реальной стоимости "шахедов", и они навешивали массам "лапшу" про копеечные затраты.





