



Подоляк: Украина наблюдает, но не участвует в событиях в Белгородской области

Украина наблюдает за операцией "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской области, но не имеет к этому непосредственного отношения. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.



"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения", - подчеркнул Подоляк.



По его словам, в России "танки продают в любом военторге", а подпольные партизанские отряды состоят из граждан РФ.



Напомним, 22 мая, утром в приграничных пунктах Белгородской области прозвучали взрывы. Позже бойцы "РДК", которые помогают защищать Украину от российского вторжения, заявили о своей операции в регионе.



При этом в ГУР подчеркивали, что целью таких действий является создание "зоны безопасности" в Белгородской области, из которой россияне обстреливают Харьковскую область.

