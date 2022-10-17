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Подоляк призывает выгнать Россию из G20
17.10.2022 13:31 Юлия Фрилис

Подоляк призывает выгнать Россию из G20

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призывает выгнать Россию из G20.

"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20", - заявил он. 
 

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