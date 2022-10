Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призывает выгнать Россию из G20.



"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20", - заявил он.



Those who give orders to attack critical infrastructure to freeze civilians and organize total mobilization to cover the frontline with corpses, cannot sit at the same table with leaders of G20 for sure. Time to put an end to ru-hypocrisy. RF must be expelled from all platforms.