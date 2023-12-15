Новости » Политика
Подкомитет не будет расследовать гибель Качиньского: в Польше назвали причину
15.12.2023 16:54 Алина Груднева

Подкомитет не будет расследовать гибель Качиньского: в Польше назвали причину

В Польше упраздняют подкомитет министерства обороны, который занимался следствием по делу об авиакатастрофе под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качинский. 

Такое решение утвердил глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш 15 декабря.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Подкомитет упраздняется, а его члены должны отчитаться за всю документацию, имущество и оборудование, использовавшиеся для работы подкомитета, к следующему понедельнику, 18 декабря 2023 года", - сказано в сообщении.

Все полномочия членов подкомитета отзываются. Замминистра обороны Цезарий Томчик пояснил, что такие меры предприняты, чтобы прекратить бессмысленно тратить "сотен миллионов злотых на деятельность, не имеющую ничего общего с выяснением причин смоленской катастрофы".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы