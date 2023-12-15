



Подкомитет не будет расследовать гибель Качиньского: в Польше назвали причину

В Польше упраздняют подкомитет министерства обороны, который занимался следствием по делу об авиакатастрофе под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качинский.



Такое решение утвердил глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш 15 декабря.



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"Подкомитет упраздняется, а его члены должны отчитаться за всю документацию, имущество и оборудование, использовавшиеся для работы подкомитета, к следующему понедельнику, 18 декабря 2023 года", - сказано в сообщении.



Все полномочия членов подкомитета отзываются. Замминистра обороны Цезарий Томчик пояснил, что такие меры предприняты, чтобы прекратить бессмысленно тратить "сотен миллионов злотых на деятельность, не имеющую ничего общего с выяснением причин смоленской катастрофы".